Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Mobilfunk-Geschäft

Einbrecher haben es am Sonntagmorgen auf einen Mobilfunk-Shop am Buchhornplatz abgesehen. Gegen 4.45 Uhr schlugen die Unbekannten ein Loch in die Glasscheibe und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Bislang ist bekannt, dass die Diebe mehrere Smartphones aus dem Halterungen rissen, Schubladen durchsuchten und anschließend das Weite suchten. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist bislang noch nicht näher bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Sachschaden entstand am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei der Ausfahrt FN-Mitte. Ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein 45-jähriger Hyundai-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr wuchtig auf. Auch eine dahinterfahrende 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Hyundai. Sowohl der Hyundai als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Angestellte beleidigt und Polizisten angegriffen

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen 34-jährigen Mann, nachdem er am Samstagnachmittag zunächst in einem Geschäft am Bahnhofplatz negativ aufgefallen war und im Anschluss auf die Polizisten losging. Gegen 16.30 Uhr beleidigte er eine Angestellte des Geschäfts, weshalb die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Auch gegenüber den Einsatzkräften konnte sich der Mann nicht beruhigen und trat vollkommen uneinsichtig auf. Statt einem Platzverweis nachzukommen, warf er abermals mit beleidigenden Äußerungen um sich und wehrte sich mit Hand und Fuß gegen die Maßnahmen der Polizei. Dabei trat er einem der Polizisten mehrfach gegen das Knie, sodass dieser verletzt wurde und seinen Dienst im Anschluss nicht mehr fortsetzen konnte. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 34-Jährigen über zwei Promille, weshalb er im Anschluss in eine Fachklinik gebracht wurde. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung sowie Wiederstands gegen- und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte ermittelt.

Überlingen

Auto zerkratzt

Hohen Sachschaden hat ein Unbekannter angerichtet, der am Sonntagabend offensichtlich mutwillig einen in der Christophstraße geparkten BMW zerkratzt hat. Mit einem spitzen Gegenstand ging er die Fahrzeugseiten und das Carbon-Heck des Autos an. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Personen, die zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr im hinteren Bereich des dortigen Drogeriemarkts Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Bermatingen

Blitzer angesprüht

Ein Vandale hat am vergangenen Wochenende das Geschwindigkeitsmessgerät in der Markdorfer Straße mit weißer Sprayfarbe beschmiert. Der am Blitzer entstandene Sachschade wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zum Schmierfink, der wohl zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag am Werk war, nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher ausgenutzt, um zwischen dem 11.1. und dem 28.1. in ein Einfamilienhaus im Haldenweg einzusteigen. Über ein Kellerfenster verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Mitgenommen haben Sie einen etwa 90 kg schweren Waffenschrank, in dem sich unter anderem eine Münzsammlung sowie Gold befand, und mehrere hochwertige Bergsteigerjacken. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Salem

Polizisten angegriffen

Weil sich ein 24-jähriger Mann am Freitagmorgen mit zwei Polizisten angelegt und einen von ihnen verletzt hat, muss er mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Zur Vollstreckung eines Vorführungsbefehls suchten die Polizisten den Mann an dessen Wohnung auf. Als ihm die Beamten die Festnahme erklärten, wurde er zunehmend aggressiv, sodass ihm die Handschellen angelegt werden sollten. Hiergegen wehrte er sich jedoch mit aller Kraft und schlug um sich. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den Einsatzkräften, den 24-Jährigen zu fixieren und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt zu bringen. Einer der Polizisten zog sich bei der Auseinandersetzung eine Handverletzung zu, er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Sipplingen

Einbruch in Schreibwarengeschäft - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Schreibwarengeschäft in der Rathausstraße eingebrochen ist, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr zerstörte der Täter ein Fensterglas, stahl eine leere Registrierkasse aus dem Geschäft und flüchtete. Bei seinem Vorhaben verletzte sich der Einbrecher offenbar und zog sich eine Wunde zu. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden. Am Sonntag fanden Passanten auf einer Baustelle beim Rathausvorplatz eine blaugrüne Geldkassette. Wer der Eigentümer ist und ob diese ebenfalls aus einem Einbruch stammt, ist bislang nicht geklärt. Auch hierzu bittet die Polizei um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell