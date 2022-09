Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Diebstahl im ICE - Mann stiehlt Frau 1000 Euro aus Portmonee

Bild-Infos

Download

Göttingen / Kassel (ots)

Ein bislang Unbekannter entwendete einer Frau aus Delmenhorst (Niedersachsen, Oldenburger Land) 1000 Euro aus dem Portmonee. Die Geldbörse war in ihrer unter dem Sitz liegenden Handtasche deponiert.

Die Tat ereignete sich am 15. September, gegen 8.45 Uhr, im ICE 71 auf der Fahrt zwischen Göttingen und Kassel-Wilhelmshöhe in der ersten Wagenklasse. Der Unbekannte hätte den Zug beim Halt in Kassel fluchtartig verlassen.

Täterbeschreibung:

Der Mann war schlank, dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Ein Zeuge beschrieb den Mann als "Südländer". Weitere Hinweise auf den Unbekannten liegen derzeit noch nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell