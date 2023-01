POL-WAF: Ostbevern. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 13.1.2023 in eine Apotheke und eine Wohnung an der Wenkerstraße in Wadersloh ein. Der oder die Täter stahlen aus den Geschäftsräumen Bargeld. Durch einen Zugang gelangten die Einbrecher in die angrenzende Wohnung. Es ist noch nicht bekannt, was dort gestohlen wurde. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu ...

