Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Raub - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Nachdem ein 19-Jähriger gegenüber der Polizei angibt, am Freitagmittag im Bereich des Hafenbahnhofs angegriffen und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen Raubes. Gegen 11.45 Uhr sei er zunächst mit den zwei nun Tatverdächtigen, einem 14-Jährigen und einem 17-Jährigen, ins Gespräch gekommen. Kurze Zeit später kippte die Stimmung: Als der 17-Jährige sein Gegenüber packte, griff sein Komplize nach dessen Geldbörse, in der sich mehrere hundert Euro befanden. Nach einem Gerangel suchten die Diebe das Weite. Während der Ältere von seinem Opfer verfolgt und von der verständigten Polizei vorläufig festgenommen werden konnte, gelang dem 14-Jährigen zunächst die Flucht. Beamte der Bundespolizei konnten den Jungen jedoch am Abend im Bereich des Bahnhofs wiedererkennen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen dauern aktuell noch an. Beide Tatverdächtigen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Reifen zerstochen

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende die hinteren Reifen eines in der Narzissenstraße geparkten VW T3 offenbar mutwillig zerstochen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die insbesondere zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag im Bereich des Parkplatzes zum Enzianweg Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Weil er offenbar zu spät erkannte, dass sich der Verkehr staute, hat ein 51-jähriger BMW-Fahrer am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 31 einen Unfall verursacht. Der Mann war um kurz nach 16 Uhr von Eriskirch in Richtung Friedrichshafen unterwegs, kollidierte mit dem Suzuki eines 19-Jährigen, der verkehrsbedingt stoppen musste, und schob diesen auf einen Nissan auf. Insgesamt entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Sachschaden bei Pkw-Zusammenstoß

Auf etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr an der Einmündung Kanalstraße / Oberdorfer Straße bei einem Verkehrsunfall entstand. Ein 18 Jahre alter Mazda-Fahrer fuhr auf die Vorfahrtsstraße ein und nahm dabei einer von links kommenden 53-jährigen Mini-Lenkerin die Vorfahrt. Die Frau konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und stieß mit dem Mazda zusammen. Während sich der Sachschaden am Mazda auf etwa 1.000 Euro beläuft, fällt dieser am Mini deutlich höher aus. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Überlingen

Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht

Nachdem am Montagabend gegen 21.15 Uhr in der Friedhofstraße zwei Mülltonnen abgebrannt sind, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Ein Anwohner war auf die Flammen aufmerksam geworden und verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr standen die zwei vor einem Anwesen stehenden Tonnen in Vollbrand und wurden kurzerhand durch die Wehrleute gelöscht. Durch das Feuer wurden neben den Behältnissen auch eine angrenzende Hecke sowie ein Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Feuer mutwillig gelegt worden sein könnte, und bitten Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Vorfahrt genommen - zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr an der Einmündung Schießstattweg / Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer wollte auf die Zeppelinstraße einfahren und kollidierte dabei mit dem Audi einer 18-jährigen Vorfahrtsberechtigten, die aus Markdorfer Richtung kam. Sowohl die Audi-Lenkerin als auch die 18 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurden dabei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Weil die Polizisten bei der Unfallaufnahme feststellten, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Markdorf

Einbruch in Getränkefachmarkt - Zeugen gesucht

Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen unerlaubt Zutritt zu einem Getränkefachmarkt in der Planckstraße verschafft und daraus Bargeld sowie Zigaretten gestohlen. Über den umzäunten Außenbereich brachen die Täter ins Lager ein und gelangten so auch in den Verkaufsraum. In den Räumlichkeiten öffneten sie mutmaßlich mit einem Winkelschleifer einen Tresor, entnahmen darin verwahrtes Bargeld sowie mehrere Stangen Rauchware und ergriffen im Anschluss die Flucht. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Markdorf

Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Glück im Unglück hatte eine 31-jährige Autofahrerin, als sie am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 205 verunfallt ist. In Fahrtrichtung Bermatingen, kurz vor der Teilortschaft Wangen, kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda streifte einen Leitpfosten, überschlug sich und blieb auf dem Autodach liegen. Die 31-Jährige konnte sich unverletzt aus ihrem Auto befreien und verständigte die Rettungskräfte. Ihr Wagen, an dem rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Salem

Körperverletzung - Zeugin zeigt Courage

Nach einer handfesten Auseinandersetzung vor einem Einkaufsgeschäft in der Schloßseeallee ermittelt der Polizeiposten Salem gegen eine 20-Jährige. Diese soll ihr 17 Jahre altes Gegenüber lautstark beleidigt, an den Haaren zu Boden gezogen und mit mehreren Tritten, auch ins Gesicht, angegriffen haben. Erst als eine 56-jährige Zeugin auf den heftigen Streit zwischen den zwei jungen Frauen aufmerksam wurde, Zivilcourage zeigte und schlichtend eingriff, ließ die 20-Jährige von weiteren Angriffen ab und flüchtete. Grund für die Eskalation soll eine Beziehungsstreitigkeit gewesen sein. Auf die 20-Jährige kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Die 17-Jährige zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Blessuren zu.

