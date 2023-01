Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Ohne die Vorfahrtsregelung zu beachten ist am Montagmittag ein 23-jähriger VW-Fahrer von der Talstraße in die Hauptstraße eingefahren und hat dabei eine andere VW-Lenkerin übersehen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Gesamthöhe von 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Verletzt wurde indes niemand.

Sigmaringen

Junger Mann wird aufgrund eines anzüglichen Videos erpresst

Unbekannte haben vergangene Woche versucht, einen 19-Jährigen um 950 Euro zu bringen, indem sie ihm mit der Veröffentlichung von intimen Videos drohten. Auf einer Social Media Plattform lernte der junge Mann eine ihm unbekannte Frau kennen und tauschte Textnachrichten und Videos mit ihr aus. Die Chat-Partnerin schnitt dabei ein Video mit, auf dem der Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm und drohte ihm anschließend mit der Veröffentlichung. Der junge Erwachsene überwies das geforderte Geld jedoch nicht und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen zum Thema "Sextortion", sowie anderen Betrugs- und Erpressungsmaschen, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Bad Saulgau

Auto angefahren und abgehauen

Einen bislang unbekannten Autofahrer sucht die Polizei Bad Saulgau, nachdem am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr ein auf dem Parkplatz in der Platzstraße abgestelltes Auto angefahren wurde. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell