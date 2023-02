Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ladendieb leistet Widerstand

Nachdem ein 24-jähriger Mann am Dienstagabend Socken in einem Schuhgeschäft in Sigmaringen entwendet hat und anschließend geflüchtet ist, konnte er in unmittelbarer Nähe von der Polizei gestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person auf der Polizeidienststelle wurden weitere gestohlene Gegenstände aufgefunden. Beim Versuch, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, zogen sich der Tatverdächtige und ein eingesetzter Polizeibeamter oberflächliche Verletzungen zu. Den 24-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Sigmaringen

Streitigkeiten in der LEA - ein Polizeibeamter leicht verletzt

Ein leicht verletzter Polizist ist die Folge einer Streitigkeit am Dienstagabend auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle, bei der die Polizei intervenieren musste. Einer Polizeistreife ist bei einem anlassunabhängigen Kontrollgang eine Streitigkeit zwischen einem Bewohner und Mitarbeitern der Sicherheitsfirma aufgefallen. Hintergrund der Streitigkeit ist nicht bekannt. Nach erfolglosem Versuch, den 27-jährigen Bewohner zu beruhigen, wollten die Beamten zunächst seine Identität klären. Der 27-Jährige wehrte sich hierbei, indem er um sich schlug, woraufhin ihm die Polizisten Handschließen anlegten. Ein weiterer Bewohner mischte sich in die Situation ein, indem er versuchte, eine Tür einzutreten und auf die Polizisten einzuschlagen. Dem 26-jährigen Angreifer legten die Beamten ebenfalls Handschließen an. Während sie den 27-Jährigen in Gewahrsam nahmen, brachte eine weitere Polizeistreife den 26-Jährigen aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik. Während des gesamten Einsatzes wurden die Polizisten beleidigt, ein Polizist wurde zudem leicht am Kopf verletzt. Die beiden Bewohner werden sich wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Einen unbekannten Verkehrsteilnehmer sucht die Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto beschädigt hat. Der in der Karlstraße geparkte Dacia wurde im Frontbereich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Sigmaringen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsinsel überfahren und abgehauen

Am Dienstagabend überfuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsinsel auf der L 283 an der Einmündung zur Fulgenstadter Straße und beschädigte das dortige Verkehrsschild. Um den geschätzten Schaden von 100 Euro kümmerte sich der Unbekannte nicht und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Wald

Betrüger gelangen an Bankdaten und buchen von Konto ab

Insgesamt neun Abbuchungen tätigten Betrüger vom Konto einer 34-Jährigen, nachdem sie durch die Masche "Falsche Bankmitarbeiter" an die Zugangsdaten für das Online-Banking gelangt sind. Über geschickte Gesprächsführung und geänderter Telefonnummer erweckten die Unbekannten gegenüber der Frau den Eindruck, Mitarbeiter der örtlichen Bankfiliale zu sein. Die erlangten Zugangsdaten nutzten sie, um mehrere Abbuchungen in Gesamthöhe von knapp 3.000 Euro zu tätigen. Nachdem der Betrug auffiel, sperrte die Kontoinhaberin das Online-Banking und erstattete Anzeige. Die Polizei in Pfullendorf ermittelt nun wegen Betrugs. Weitere Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen und Tipps zur Vorbeugung finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell