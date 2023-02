Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer - Mann greift Polizeibeamte an

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 42-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 17.45 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen hat. Zeugen waren an einer Tankstelle in der Jahnstraße auf den am Steuer sitzenden Mann aufmerksam geworden, weil dieser offenbar versehentlich für mehrere Minuten die Lenkradhupe betätigt hatte. Weil der Mann zuvor zwei Flaschen Schnaps gekauft hatte und einen alkoholisierten Eindruck erweckte, hinderten die Zeugen den 42-Jährigen an der Weiterfahrt und verständigten die Polizei. Die Beamten veranlassten bei dem Mann, der deutlich alkoholisiert war und einen Alkoholtest verweigerte, eine Blutentnahme in einer Klinik und beschlagnahmten seinen Führerschein. Während den Maßnahmen beleidigte der 42-Jährige die Polizisten, wehrte sich mit aller Kraft gegen die Blutentnahme und trat nach einem Polizeibeamten. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei zu.

Ravensburg

Lkw streift Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung der Ulmer Straße / Schussenstraße ereignet hat, bittet das Polizeirevier Ravensburg um Hinweise. Eine 52-jährige Volvo-Fahrerin war auf der linken Fahrspur auf der Ulmer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und verringerte ihre Geschwindigkeit, weil die dortige Ampel auf gelb umgeschaltet hatte. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr auf der rechten Spur an dem Volvo vorbei und streifte dabei dessen rechten Kotflügel. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Gartenstraße fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Volvo wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern zu melden.

Weingarten

Fahrzeuge kollidieren - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos am Dienstag gegen 15 Uhr in der Ravensburger Straße sucht die Polizei Zeugen. Ein 83-jähriger VW-Fahrer bog vom Bernhard-Göz-Weg auf die linke Spur der Ravensburger Straße ein. Zeitgleich kam ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer mutmaßlich mit erhöhter Geschwindigkeit von hinten angefahren. Um eine Kollision mit dem VW zu verhindern, lenkte er seinen Wagen auf die rechte Fahrspur. Der Senior wechselte in diesem Moment jedoch auch die Fahrspur, sodass der Audi das rechte Heck des VW touchierte und den Wagen gegen den Bordstein schob. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden von über 10.000 Euro entstand, waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen, die sowohl den Unfallhergang als auch die Fahrweise des Audi-Lenkers beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an die Polizei zu wenden.

Wangen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "Am Waltersbühl" hat am Dienstag gegen 8 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Tiguan touchiert. Ohne sich um den Schaden am Heck des Wagens in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Unbekannte den Parkplatz. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Wangen in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Entgegenkommendem ausgewichen - Fahrzeug landet in Leitplanke

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr auf der B 465 zwischen Diepoldshofen und Rimmeldingen ereignet hat. Weil ihr in einer leichten Linkskurve ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegenkam, wich eine 26-jährige Mercedes-Lenkerin nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte sie die Leitplanke mit der gesamten rechten Fahrzeugseite. Während an der Schutzplanke rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Mercedes auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der Lkw-Fahrer, der mit einem weiß/silbernen Fahrzeug mit Auflieger unterwegs gewesen sein soll, fuhr indes unbeeindruckt in Richtung Leutkirch weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bad Wurzach

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Mutmaßlich ein geplatzter Reifen war die Ursache dafür, dass ein 49-Jähriger mit seinem Lkw am Dienstag gegen 9 Uhr von der B 465 abgekommen ist. Der Mann vernahm kurz vor dem Ortseingang von Leutkirch herkommend einen lauten Knall, woraufhin der Lastwagen nicht mehr zu lenken war. In der Folge kam der 49-Jährige mit dem 12-Tonner, der Betonfließmittel geladen hatte, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam in Schräglage an einem Baum zum Stehen, der 49-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Bankett und dem Baum wird dieser auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten durch ein Spezialunternehmen dauerten bis zur Mittagszeit an. Es kam jedoch zu keiner Beeinträchtigung des Verkehrs auf der Bundesstraße, weil die Arbeiten auf dem parallel laufenden Radweg stattfanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell