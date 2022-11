Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tier bei Transport verloren

Kirn (ots)

Am 04.11.2022 gegen 07:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer in der Kallenfelser Straße in Kirn ein verletztes Schwein im Bereich der Fahrbahn. Zunächst wurde von Seiten der Polizei von einem Wildunfall ausgegangen. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten jedoch fest, dass es sich bei dem Tier um ein Hausschwein handelte. Ein Verkehrsunfall konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Aufgrund seiner erheblichen Verletzungen musste das Schwein vor Ort von seinem Leid erlöst werden. Nachträglich meldete sich der Eigentümer bei der Polizei und gab an, das Tier auf dem Transport aus dem Anhänger verloren zu haben, wobei es sich offensichtlich die Verletzungen zuzog. Aufgrund dessen wurde ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren gegen den Tierhalter eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell