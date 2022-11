Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Winterburg (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 04:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer aus Ippenschied die Landesstraße 108 in Richtung Bockenau. Etwa in der Mitte zwischen Winterbach und Winterburg wurde er vor einer Linkskurve von einem Auto überholt und am Fuß touchiert. Hierdurch geriet der Radfahrer ins Straucheln, stürzte über eine Leitplanke und mehrere Meter tief in eine Böschung. Trotz seiner Verletzungen konnte der Radfahrer noch einen Notruf absetzen, sich aber nicht selbst aus der Böschung befreien. Der Radfahrer konnte nach ca. 15 Minuten durch die Rettungskräfte geborgen und in ein Kreuznacher Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher soll, bevor er sich entfernte, angehalten und nach dem Verletzen geschaut haben. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV, vermutlich Audi, mit Kreuznacher Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise oder Beobachtungen bezüglich der Tat werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell