POL-PIKIR: PKW-Fahrer mit über 3 Promille unterwegs

Bad Sobernheim (ots) - Am 26.10.2022 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Friedhof in Bad Sobernheim. Auf dem Parkplatz des Friedhofes wurde ein weißer PKW, vermutlich Dacia, beim Ausparken beschädigt. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

