Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kraftstoffdiebstahl von Baustelle

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.10.2022 wurden auf dem Baustellen-gelände des ehemaligen REAL-Marktes in Bad Sobernheim mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank der derzeit dort tätigen Abbruch-Firma entwendet. Weiterhin wurden etliche Kanister des Treibstoff-Zusatzes "Ad-Blue" von einem Lagerplatz entnommen. Hierzu öffneten die Täter gewaltsam den Bauzaun an der südlichen Seite des Geländes. Aufgrund der großen Menge dürfte das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Sachschaden, bzw. der Wert des Stehlgutes beträgt mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise oder Beobachtungen über verdächtige Fahrzeuge und Personen werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

