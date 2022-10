Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Flucht

Becherbach bei Kirn (ots)

Am Freitag, den 21.10.2022 gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 19jähriger mit seinem PKW die L182 aus Richtung Becherbach kommend in Richtung Hundsbach. Kurz vor der Einmündung zur K71 in Richtung Limbach kam dem 19jährigen ein - vermutlich weißer - PKW mittig auf der Fahrbahn entgegen. Der 19jährige musste diesem PKW ausweichen und kollidierte daher am Fahrbahnrand mit einem Leitpfosten. Es entstand sowohl am Leitpfosten als auch am PKW des 19jährigen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der weiße PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Kirn bittet um Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug.

