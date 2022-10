Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf der L232 bei Bad Sobernheim

Kirn (ots)

Am Sonntag, den 16.10.2022, befuhr gegen 12:00 Uhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin die L232 aus Bad Sobernheim kommend in Fahrtrichtung Staudernheim. Vermutlich fuhr die Fahrzeugführerin in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßen bzw. Witterungsverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand vorhandenen Baum. Durch den Aufprall wurde der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

