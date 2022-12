Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221213.6 Itzehoe: Autofahrerin fährt Fußgänger an und entfernt sich

Itzehoe (ots)

Am Montag um 12:50 Uhr fuhr eine Frau mit einem silbernen Nissan Qashqai auf der Straße Draisine, um an der Fußgängerfurt nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen. Zur gleichen Zeit überquerten zwei Itzehoer Fußgänger die Fußgängerfurt vom Bahnhof kommend Richtung Dithmarscher Platz. Einen der Fußgänger, ein 34jähriger Mann, fuhr die Frau mit ihrem Auto an und brachte ihn zu Fall. Der zweite Fußgänger nahm Kontakt zur Fahrerin auf, um sie auf den Unfall hinzuweisen. Derweil konnte sich der leicht verletzte Fußgänger von der Straße bewegen. Die Fahrerin entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter 04821-6020 zu melden.

