Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzighofen

Spaziergängerin stürzt in die Tiefe

Etwa 30 Meter ist eine 33-jährige Spaziergängerin am Mittwoch am Dreiecksfels in die Tiefe gestürzt, nachdem sie beim Spielen mit ihrem Hund aus Unachtsamkeit abgerutscht war. Rettungskräfte bargen die Verletzte mit Hilfe der Bergwacht aus dem unwegsamen Gelände und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum. Um den Hund kümmerten sich zunächst die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen, bevor sie diesen an Angehörige übergeben konnten.

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer

Mit rund 1,6 Promille war ein Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Antonstraße gestoppt haben. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war und führten daraufhin mit dem 35-Jährigen einen Alkoholtest durch. Der Mann musste seinen Pkw stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Bad Saulgau

Unbekannte versuchen aus Autos zu stehlen

In einem Wohngebiet in Moosheim haben Unbekannte in der vergangenen Woche mehrfach versucht, Wertgegenstände aus unverschlossenen Autos zu stehlen. Die Pkw waren jeweils an Wohnhäusern in Garagen oder Carports abgestellt. In einem Fall wurden Handschuhe und eine kleinere Menge an Bargeld gestohlen, in den anderen Fällen blieben die Täter ohne Erfolg. Die Polizei in Bad Saulgau vermutet einen Tatzusammenhang und ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Meßkirch

Beim Abbiegen Entgegenkommenden übersehen

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es Mittwochvormittag auf der B311 gekommen. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer hat beim Abbiegen auf die B 313 einen entgegenkommenden Ford übersehen und ist mit diesem kollidiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Einen unbekannten Verkehrsteilnehmer sucht die Polizei in Bad Saulgau, nachdem am Samstag ein in der Fuchsgasse abgestelltes Auto angefahren wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei in Bad Saulgau ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell