PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.02.2023

Landkreis Sigmaringen (ots) - Inzighofen Spaziergängerin stürzt in die Tiefe Etwa 30 Meter ist eine 33-jährige Spaziergängerin am Mittwoch am Dreiecksfels in die Tiefe gestürzt, nachdem sie beim Spielen mit ihrem Hund aus Unachtsamkeit abgerutscht war. Rettungskräfte bargen die Verletzte mit Hilfe der Bergwacht aus dem unwegsamen Gelände und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum. Um den Hund ...

