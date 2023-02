Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 30-jähriger Mann gefahren, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Freitagnachmittag einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten stellten während der Kontrolle Anzeichen auf einen aktuellen Drogenkonsum fest und führten einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamin, sodass der Mann die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt. Sollte sich bei der Untersuchung der Blutprobe der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, drohen dem Fahrer sowohl strafrechtliche, als auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Pfullendorf

Drahtzaun angefahren und abgehauen

Einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer sucht die Polizei, nachdem dieser in der Zeit zwischen Mittwoch 13 Uhr und Donnerstag 11 Uhr in der Straße "Sonnenrain" den Drahtzaun eines Grundstücks angefahren hat und anschließend davonfuhr. Der Zaun wurde aus dem Betonfundament gerissen, wobei ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei von einem weißen Fahrzeug als Verursacher aus. Die Polizei in Pfullendorf ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Durch das Schneiden einer Kurve hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Josef-Bautz-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Unbekannte überfuhr laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Mittellinie, sodass die entgegenkommende Skoda-Fahrerin nach rechts ausweichen musste und in der Folge gegen einen Bordstein fuhr. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau - Braunenweiler

In Rapsfeld gedriftet

Unbekannte sind am Mittwochabend gegen 21 Uhr mit einem Auto in einem Rapsfeld bei Braunenweiler-Figels gedriftet und haben hierdurch den bereits ausgesäten Raps beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei in Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Diebstahl auf Baustelle

Mehrere Baumaterialien haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch 15 Uhr bis Donnerstag 10 Uhr aus Containern einer Baustelle in Heuneburg entwendet. Um in die Baucontainer zu gelangen, bohrten die Täter verschiedene Sicherungsvorrichtungen auf. Anschließend stahlen sie Werkzeuge, mehrere hundert Liter Benzin und diverse Gasflaschen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

