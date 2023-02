Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Schwerer Verkehrsunfall und Folgeunfall fordert fünf, teilweise schwer verletzte Personen

Am Freitagabend, gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der B31n zwischen Überlingen-Kogenbach und der sogenannten Tierheimkreuzung Höhe Überlingen-Aufkirch ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Autofahrerin die B31 neu von Stockach kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie auf der dreispurig ausgebauten Straße auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem entgegenkommenden Audi A3 einer 29-Jährigen kollidiert. Der A3 wurde durch den Zusammenstoß ins Bankett abgewiesen, wo er zum Stehen kam. Der Ford Kuga seinerseits schleuderte weiter über die Fahrbahn und stieß in der Folge mit einem weiteren, entgegenkommenden Pkw zusammen. In diesem VW Passat mit Schweizer Zulassung wurden sowohl der 59-jährige Fahrer, als auch seine 62-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt. Alle drei beteiligten Autos blieben mit Totalschäden an der Unfallstelle stehen und mussten durch ein verständigtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die Fahrerin des Ford, welche sich alleine in ihrem Pkw befand, schwerste Verletzungen. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin des Audi musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch sie war alleine in ihrem Pkw unterwegs. Zur Ermittlung der Unfallursache zog der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Ravensburg einen Unfallgutachter vor Ort hinzu. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn musste die B31 zwischen der Tierheimkreuzung und Kogenbach bis nach 23:00 Uhr gesperrt bleiben. Die Straßenmeisterei Überlingen richtete die Verkehrssperrung und eine örtliche Umleitung ein. Im Zusammenhang des Unfallgeschehens kam es zu einem Folgeunfall, bei dem ein Passat einem, aufgrund des vor ihm stattfindenden Unfallgeschehens haltenden Mercedes GLC auffuhr. Die Mercedesfahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen.

