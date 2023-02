Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Wurzach / Lankreis Ravensburg (ots)

Am Freitag hat sich kurz vor 15 Uhr auf der Landesstraße 317 zwischen Wolfegg und Metzisweiler ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Ein 72-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Wolfegg unterwegs und setzte kurz nach Metzisweiler, bei unübersichtlicher Verkehrslage, zum Überholen eines vorausfahrenden Holzlasters an. Dabei übersah er den entgegenkommenden Skoda und kollidierte frontal mit diesem. Der Audi drehte sich nach dem wuchtigen Zusammenstoß um die eigene Achse und prallte seitlich gegen den mit Holzstämmen beladenen Lastwagen. Der mit zwei Frauen im Alter von 55 und 25 Jahren sowie einem Säugling besetzte Skoda wurde abgewiesen, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn auf dem Auto-Dach zum Liegen. Alle vier Unfallbeteiligten in den Pkw wurden schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Die 25-jährige Beifahrerin und ihr wenige Monate altes Kind wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der am Audi auf rund 30.000 Euro, am Skoda auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Lastwagen wurde ebenfalls erheblich beschädigt. An diesem beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Auf den 72-jährigen Unfallverursacher, der offenbar keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, kommt wegen des unfallursächlichen riskanten Manövers eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die L 317 bis etwa 17.45 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr am Einsatzort, die sich unter anderem um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell