Herbertingen

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Mit einem Sturz endete der Fluchtversuch eines 17-jährigen Rollerfahrers am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr am Ortsausgang Hundersingen Richtung Herbertingen. Der Rollerfahrer missachtete die Anhalteaufforderungen der Streife des Polizeireviers Bad Saulgau und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er auch über eine Wiese fuhr. Beim Versuch über eine kleine Steigung von der Wiese auf die angrenzende Kreisstraße aufzufahren, kam er jedoch zu Fall und konnte festgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich der Grund für den Fluchtversuch heraus. Am Roller war die Drossel ausgebaut und der 17-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wird nun durch die Verkehrspolizei Sigmaringen, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Weiterhin wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert. Durch den Sturz blieb der Rollerfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt und es entstand nur geringer Sachschaden.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Im Umfeld der Fasnetsveranstaltung in Herbertingen-Hundersingen beobachteten Polizeibeamte, wie ein alkoholisierter Festbesucher auf der Baumburgstraße stürzte und nicht mehr in der Lage war aufzustehen. Die beiden Polizeibeamten halfen dem 23-jährigen auf und geleiteten ihn auf den Gehweg. Als sich ein Polizeibeamter von ihm abwandte, trat ihm der 23-Jährige mit dem Fuß von hinten gegen den Oberschenkel. Der Tatverdächtige wurde daraufhin zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte und eine Schürfwunde am Kopf vom Rettungsdienst versorgt worden war, wurde der Tatverdächtige in die Obhut eines Bekannten gegeben. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen des tätlichen Angriffs aus Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

