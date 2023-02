Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Überlingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen gegen 10:20 Uhr wollte der 35-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz im Bereich Brünnensbach auf die B31alt in Fahrtrichtung Sipplingen auffahren. Hierbei kam er im Kurvenbereich vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Tor der Stadtwerke. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Alkoholgehalt von ca. 1,2 Promille gemessen, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Seinen Führerschein musste er gleich an Ort und Stelle abgeben. Über die Dauer des Führerscheinentzugs entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte jedoch im hohen vierstelligen Bereich liegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Falschfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Die 63-jährige Fahrerin eines Opel Astra fuhr am Freitag kurz vor 18:00 Uhr vom Parkplatz Wölfele in die falsche Fahrtrichtung auf die B31 (Richtung Überlingen) auf und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß auf der linken Fahrspur fahrenden Peugeot Boxer. Ein nachfolgender Pkw Mercedes-Benz konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Peugeot Boxer auf. Sowohl der Opel als auch der Peugeot waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten von dem verständigten Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die B31 war kurzfristig in Fahrtrichtung Überlingen komplett gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Gesamtschaden wird auf ca. 11000 Euro beziffert. Gegen die Opelfahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sie wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Markdorf

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag 10:30 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines Sanitärbetriebs in der Ravensburger Straße beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine Flasche Jägermeister gegen die Scheibe geworfen, wodurch die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch ging. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Personen die Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten sich unter T. 07551 8040 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

