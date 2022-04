LPI-G: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 45-Jähriger meldete am vergangenem Wochenende den Diebstahl seines E-Bikes der Altenburger Polizei. Demnach schloss er sein blaues Fahrrad der Marke Giant Explore E am 09.04.2022, gegen 13:30 Uhr, in der Theodor-Neubauer-Straße an einem Blitzableiter an. Als er gegen 15:30 Uhr wieder zu seinem Rad zurück kam, stellte er fest, dass dieses durch unbekannte Täter entwendet wurde. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern ...

