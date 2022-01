Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Gotha (ots)

Gestern, gegen 18.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Dr.-Troch-Straße. Hierbei befuhr eine 23-jährige Fahrerin eines VW die Dr.-Troch-Straße in Richtung Wechmar und eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Fiat die B247 in Richtung Gotha. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Ampelkreuzung zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden dabei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 12.500 Euro. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell