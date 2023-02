Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Mengen

Streitigkeit in Gaststätte

Mit oberflächlichen Verletzungen endete eine Streitigkeit zwischen alkoholisierten Lebenspartnern am Sonntagmorgen in einer Gaststätte in Mengen. Gegen 3 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in die Bar gerufen, da es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem 41-jährigen Mann und seiner Partnerin gekommen war. Auch als ein anderer Barbesucher eingreifen wollte, konnte sich der Mann nicht beruhigen und drohte diesem verbal. Zudem beleidigte er später die hinzugerufenen Polizisten. Der Alkoholisierte erhielt einen Platzverweis und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Sigmaringen

Randalierer verbringt Nacht in Gewahrsamszelle

Die Nacht von Sonntag auf Montag musste ein 23-Jähriger in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen, nachdem er am Sonntagabend in einer Spielothek randaliert hatte. Mitarbeiter verständigten aufgrund des aggressiven Verhaltens des Alkoholisierten gegen 18.30 Uhr die Polizei und baten darum, dass der Mann die Lokalität verlässt. Während des Einsatzes beleidigte der Mann sowohl die Angestellten als auch die Einsatzkräfte und wehrte sich darüber hinaus gegen die polizeilichen Maßnahmen. Als der Mann zum Polizeirevier transportiert werden sollte, trat er nach einem Polizeibeamten und traf ihn am Knie. Nach seiner kostenpflichtigen Nacht in der Zelle muss er nun zusätzlich mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem am Sonntagmorgen von einer Bar in der Bahnhofstraße eine Gruppe von jungen Männern auf einen 28-Jährigen eingeschlagen haben soll. Demnach bekam das Opfer bereits in der Lokalität von einem der Täter einen leichten Schlag in das Gesicht, wobei es hierfür keinen erkennbaren Auslöser gegeben haben soll. Anschließend verlagerte sich die Streitigkeit auf die Straße, wo der am Boden liegende 28-Jährige mit Füßen getreten worden sein soll. Hierbei erlitt er Verletzungen am Kopf, Hals, Armen und am Knie, die medizinisch behandelt werden mussten. Einzelne Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 29 Jahren wurden bereits identifiziert. Gesucht wird noch ein 190cm großer Mann mit blonden Haaren und muskulösem Körper. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Angaben zu den Beteiligten machen können, unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Sigmaringen bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagabend in der Reinhold-Frank-Straße von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei eine Garage beschädigt hat. Zeugenangaben zufolge setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Erni-Faisst-Straße fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Unfallverursacher dürfte mit einem roten VW-Polo unterwegs gewesen sein.

