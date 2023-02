Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg / A 96

Pkw beschädigt, Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen

An einem VW, der an der Anschlussstelle Kißlegg im Bereich der Autobahnabfahrt auf einem Kontrollstreifen der A 96 abgestellt war, haben sich zwischen Montag, 30.01. und Sonntag, 05.02. Unbekannte zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten den Pkw indem sie unter anderem die Heckscheibe einschlugen und montierten darüber hinaus mehrere Fahrzeugteile wie Scheibenwischer, Radkappen und Außenspiegel ab. Der insgesamt entstandene Sachschaden an dem älteren und schrottreifen Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden. Der Verkehrsdienst Kißlegg ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt Hinweise von Personen, die Angaben zu Tat und Täter machen können, unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

In Gaststätte gepöbelt und Polizisten beleidigt

Einen eher ungünstigen Abschiedsgruß hat ein 33-Jähriger gewählt, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Sonntagnachmittag nach Hause gebracht haben. Der Alkoholisierte hatte zuvor in einer Gaststätte andere Gäste angepöbelt und konnte offensichtlich seine Rechnung nicht bezahlen. Weil die hinzugerufenen Einsatzkräfte den Mann als nicht mehr verkehrsfähig einschätzten, nahmen sie ihn kurzzeitig in Gewahrsam und fuhren ihn kostenpflichtig nach Hause. An der Haustüre ließ sich der Mann zu einer unschönen Geste hinreißen: er zeigte den Beamten zum Dank den Mittelfinger. Ihn erwartet nun, neben den Kosten für den Transport im Polizeifahrzeug, eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Waldburg

Pkw kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist am Sonntag gegen 16 Uhr ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Waldburg und Neuwaldburg von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Der Unfallverursacher blieb bei der Kollision unverletzt, sein Beifahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

Luft aus Reifen abgelassen und Wildkamera gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Falkenweg an zwei Pkw offensichtlich mutwillig die Luft aus den Reifen abgelassen. Darüber hinaus kletterte der Täter auf eine Mülltonne und entwendete eine Wildkamera, die an einem Balkongeländer angebracht war. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt und bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben könnten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Ravensburg / Schlier

Mehrere Autofahrer alkoholisiert hinterm Steuer

Gleich vier Autofahrer müssen mit einem empfindlichen Bußgeld oder einer Strafanzeige rechnen, nachdem sie sich am Sonntag alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hatten. Gegen 6.30 Uhr meldete sich ein 46-Jähriger auf dem Polizeirevier, der sich in der Jahnstraße auf einem Parkplatz beim Ausparken zwischen zwei Pkw festgefahren und diese beschädigt hatte. Sein Fahrzeug hatte sich derart verkeilt, dass es von einem Abschleppdienst befreit und abgeschleppt werden musste. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab über 0,5 Promille, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein vor Ort abgeben. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zwei andere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls mit über 0,5 Promille unterwegs gewesen sind, stoppten die Beamten dann zwischen 10 Uhr und 13 Uhr bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet und in Schlier. Den 22-Jährigen und die 28-Jährige erwarten empfindliche Bußgelder und mehrmonatige Fahrverbote. Auf über 1,1 Promille brachte es ein 36-Jähriger, der am Sonntagabend ebenfalls im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Als die Beamten den Mann in seinem Pkw stoppten, rollte sein Fahrzeug rückwärts gegen den Streifenwagen, wobei nur geringer Sachschaden entstand. Auch er musste eine Blutprobe im Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

Bad Wurzach

Richtigstellung Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.02.2023

In der Pressemitteilung "Empfindlicher Schlag gegen die Rauschgiftszene - Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen drei Tatverdächtige fest" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Örtlichkeit handelt es sich richtigerweise um Bad Wurzach / Landkreis Ravensburg. Bezüge des konkreten Falls nach Leutkirch sind nicht bekannt.

