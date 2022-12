Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radsätze gestohlen- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen vorgestern und gestern in ein umzäuntes Grundstück eines Autohauses in der Kasseler Straße ein. In der weiteren Folge entwendeten die Unbekannten die Radsätze von neun Neuwagen (Mercedes Vito). Das Beutegut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Außerdem entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0311974/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell