LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte gelangten widerrechtlich in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter der Mauer". Der oder die Täter öffneten in der Folge einen Keller gewaltsam und entwendeten in der Zeit zwischen dem 18. Dezember, 17.00 Uhr und gestern, 18.00 Uhr diverse Weihnachtsgeschenke. Der Wert des Beutegutes liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht ...

mehr