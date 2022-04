POL-KLE: Emmerich - Zigarettenautomat in Hotel aufgebrochen

Geldern (ots) - Am Freitag (22. April 2022) gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 9 in Veert in Höhe der Einmündung Im Schwarzbruch ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Der 35-jährige Mann aus Moers befuhr die B 9 mit einem Kleintransporter in Richtung Kevelaer und beabsichtigte nach links in die Straße Im Schwarzbruch abzubiegen. ...

