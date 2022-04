Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Audi A3 beschädigt

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Dienstag, 14:00 Uhr, und Mittwoch (20. April 2022), 10:45 Uhr, einen grauen Audi A3 beschädigt, der an der Bredenbachstraße in Höhe Hausnummer 38 abgestellt war. Es entstand ein Schaden hinten rechts an dem Wagen. Wohlmöglich hat der Unfallverursacher in der Einfahrt des Hauses gewendet und dabei den Audi touchiert. Anschließend flüchtete er jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise bitte unter 02822 7830 an die Polizei Emmerich. (cs)

