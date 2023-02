Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Ein unbekannter Dieb hat einen Geldbeutel aus dem unverschlossenen Auto einer Frau gestohlen, das zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Parkhaus in der Röntgenstraße abgestellt war. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Polizei rät ausdrücklich davon ab, Wertsachen und Handtaschen offen sichtbar im Wagen zurückzulassen. Machen Sie es Langfingern nicht leicht, schließen Sie Ihren Wagen beim Verlassen stets ab.

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Junge Frau außer Rand und Band

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 18-Jährige rechnen, die am Montagnachmittag im Friedrichshafener Klinikum randaliert und Polizeibeamte angegriffen hat. Die Frau war zunächst in einem Imbiss in Meckenbeuren negativ aufgefallen, als sie dort offenbar Streit suchte. Den Polizisten gegenüber verhielt sich die junge Frau, die offenbar unter Drogeneinfluss stand, vollkommen uneinsichtig und warf mit Beleidigungen um sich. Weil die Frau augenscheinlich verletzt war, brachte ein Rettungsdienst sie ins Krankenhaus. Dort verhielt sie sich wiederholt aggressiv und randalierte. Die 18-Jährige griff die Polizisten an und wehrte sich mit aller Kraft gegen die Maßnahmen. Weil sie sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine Fachklinik gebracht, wo sie sich erneut zur Wehr setzte und versuchte, die Polizisten zu treten. Bei einer Durchsuchung der Frau fanden die Beamten geringe Mengen diverser Betäubungsmittel auf. Auf die 18-Jährige kommen nun Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu.

Immenstaad

Eisplatte trifft Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem eine Autofahrerin am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad von einer Eisplatte getroffen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die 65 Jahre alte Frau war mit ihrem Skoda Ibiza in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als sich die Eisplatte vom Dach eines entgegenkommenden Sattelzugs löste. Diese schlug in der Windschutzscheibe des Skoda ein. Die Scheibe ging zu Bruch und die Frau kam mit ihrem Wagen im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Die 65-Jährige hatte Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Lastwagenfahrer, der in Richtung Überlingen weiterfuhr, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Kressbronn

Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Montag zwischen 13 und 14 Uhr in ein Wohnhaus im Nonnebacher Weg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. In Anwesenheit der Bewohnerin, die sich zur Tatzeit in einem anderen Stockwerk aufhielt, brachen die Diebe eine Tür auf, durchwühlten offenbar mehrere Schubladen und suchten im Anschluss das Weite. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Meersburg

Lastwagenfahrer flüchtet nach Unfall

Nachdem ein unbekannter Lastwagenfahrer am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Unteruhldinger Straße einen Nissan angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Meersburg wegen Verkehrsunfallflucht. Am Pkw entstand dabei größerer Sachschaden im Bereich der Fahrzeugtüre. Aktuell ist zum Unfallhergang nichts Näheres bekannt. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen hellen Lastwagen gehandelt haben, der in Richtung Überlingen davonfuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Hagnau

Bagger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Auf einen Bagger hatten es unbekannte Diebe am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr in der Frenkenbacher Straße abgesehen. Der gelb-graue Volvo-Bagger "ECR 25D" stand auf einer Baustelle, wurde mutmaßlich von zwei Männern auf einen Anhänger verladen und mit einem dunkelgrauen Pkw abtransportiert. Personen, die Hinweis zu den Tätern oder zum Verbleib der Baumaschine geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden. Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.

Hagnau

Hochwertige Autoteile gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr in eine Firma in der Ittendorfer Straße eingebrochen und haben hochwertige Autoteile gestohlen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich mehrere Täter Zutritt und verluden unter anderem zahlreiche Dächer und Kotflügel aus Carbon, die für hochwertige Luxussportwagen bestimmt sind, in einen oder mehrere Transporter. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat, Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an die Ermittler zu wenden.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall fordert Verletzte

Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen war die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr in Untersiggingen ereignet hat. Eine 55 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte vom Parkplatz eines Bio-Markts nach rechts auf die Wittenhofer Straße einfahren und übersah dabei einen aus Richtung Deggenhausertal kommenden VW eines 18-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die seitliche Kollision wurde der VW abgewiesen, prallte gegen einen stehenden Fiat und schob diesen gegen eine Wand. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, der VW-Fahrer und dessen 20-jähriger Mitfahrer, der vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste, erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Sowohl der Fiat als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Zigarette gefordert und zugeschlagen

Wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 15-Jährigen, der im Verdacht steht, am Montag gegen 15.15 Uhr am ZOB einen 16-Jährigen zunächst nach einer Zigarette angesprochen und im weiteren Verlauf geschlagen zu haben. Nachdem der Ältere eine Zigarette aushändigen wollte, habe der Jüngere ihm diese entrissen und ihn im Rahmen eines folgenden Gerangels zu Boden gestoßen und zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierdurch erlitt der 16-Jährige eine Prellung am Auge. Die Ermittler suchen nun Zeugen der Auseinandersetzung und bitten diese, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag, 03.02.2023, auf der B 31n bei Überlingen ereignet hat, ist die 75 Jahre alte Unfallverursacherin trotz intensivmedizinischer Versorgung zwischenzeitlich in Folge ihrer schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 03.02.2023:

Schwerer Verkehrsunfall und Folgeunfall fordert fünf, teilweise schwer verletzte Personen

Am Freitagabend, gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der B31n zwischen Überlingen-Kogenbach und der sogenannten Tierheimkreuzung Höhe Überlingen-Aufkirch ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 75-jährige Autofahrerin die B31 neu von Stockach kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie auf der dreispurig ausgebauten Straße auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem entgegenkommenden Audi A3 einer 29-Jährigen kollidiert. Der A3 wurde durch den Zusammenstoß ins Bankett abgewiesen, wo er zum Stehen kam. Der Ford Kuga seinerseits schleuderte weiter über die Fahrbahn und stieß in der Folge mit einem weiteren, entgegenkommenden Pkw zusammen. In diesem VW Passat mit Schweizer Zulassung wurden sowohl der 59-jährige Fahrer, als auch seine 62-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt. Alle drei beteiligten Autos blieben mit Totalschäden an der Unfallstelle stehen und mussten durch ein verständigtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die Fahrerin des Ford, welche sich alleine in ihrem Pkw befand, schwerste Verletzungen. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin des Audi musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch sie war alleine in ihrem Pkw unterwegs. Zur Ermittlung der Unfallursache zog der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Ravensburg einen Unfallgutachter vor Ort hinzu. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn musste die B31 zwischen der Tierheimkreuzung und Kogenbach bis nach 23:00 Uhr gesperrt bleiben. Die Straßenmeisterei Überlingen richtete die Verkehrssperrung und eine örtliche Umleitung ein. Im Zusammenhang des Unfallgeschehens kam es zu einem Folgeunfall, bei dem ein Passat einem, aufgrund des vor ihm stattfindenden Unfallgeschehens haltenden Mercedes GLC auffuhr. Die Mercedesfahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen.

