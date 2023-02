POL-MFR: (227) Verkehrsunfall in der Schwabacher Straße - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelfranken

In der Fürther Südstadt kam es am Freitagabend (17.02.2023) zu einem Verkehrsunfall an einer ampelgeregelten Kreuzung. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Unfallzeugen zur Klärung des Unfallhergangs.

Gegen 18:40 Uhr war ein lilafarbener VW Eos auf der Schwabacher Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Amalienstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Kleintransporter der Marke Renault, der aus entgegengesetzter Richtung kommend in die Amalienstraße abbog.

Die beiden Fahrer (57 und 22 Jahre alt) blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Da beide Unfallbeteiligten angaben, jeweils bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, sucht die Verkehrspolizei Fürth Unfallzeugen. Personen, die den Unfall wahrgenommen haben und Angaben zu dessen Hergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 mit der Verkehrspolizei Fürth in Verbindung zu setzen.

