POL-SO: Verletzter Autofahrer

Werl (ots) - Am Donnerstag, um 10:20 Uhr, wurde ein 93-jähriger Mann aus Werl Opfer von Taschendieben. An der Kasse eines Discounters an der Wulf-Hefe-Straße stellte er fest, dass sich sein Portemonnaie nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Bargeld, Papiere und Debitkarten verschwanden unbemerkt mit der Börse. Bereits zehn Minuten später wurde mit seiner EC Karte an einer Sparkassenfiliale in Werl mehrfach Geld abgehoben. Ein weiteres Mal konnte ein Taschendieb ...

mehr