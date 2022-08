Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: EC-Karte verloren? - Gleich sperren lassen!

Kaiserslautern (ots)

Wenn man seine EC-Karte verliert oder sie einem gestohlen wird, sollte man sie sofort sperren lassen. Das musste ein junger Mann aus dem Stadtgebiet jetzt auf die "teure Art" lernen.

Wie der 19-Jährige am Dienstag der Polizei meldete, hatte er die EC-Karte bereits am Samstagabend in der Innenstadt verloren. Drei Tage danach stellte er fest, dass die Karte unbefugt benutzt wurde: Insgesamt fünfmal wurde sie von dem unbekannten Finder an einem Zigarettenautomaten zum Kauf von mehreren Schachteln Zigaretten eingesetzt - Schaden bislang: 40 Euro.

Nachdem er bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, ließ der 19-Jährige die EC-Karte über seine Bank sperren. Nach dem unbefugten Benutzer wird noch gesucht. Die Kripo ermittelt wegen Betrugs.

Unser Tipp: Bei Verlust oder Diebstahl von Zahlungskarten, nicht warten, bis die Hausbank wieder öffnet, sondern umgehend die Telefonnummer des Sperr-Notrufs wählen: Unter 116 116 kann man 24/7, also an allen Tagen und rund um die Uhr, seine Karte sperren lassen und damit einem unbefugten Gebrauch vorbeugen. |cri

