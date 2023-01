Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Taschendiebe

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 10:20 Uhr, wurde ein 93-jähriger Mann aus Werl Opfer von Taschendieben. An der Kasse eines Discounters an der Wulf-Hefe-Straße stellte er fest, dass sich sein Portemonnaie nicht mehr in seiner Jackentasche befand. Bargeld, Papiere und Debitkarten verschwanden unbemerkt mit der Börse. Bereits zehn Minuten später wurde mit seiner EC Karte an einer Sparkassenfiliale in Werl mehrfach Geld abgehoben. Ein weiteres Mal konnte ein Taschendieb innerhalb weniger Minuten mehr Geld erlangen, als mancher Bürger im Monat verdient. Die Polizei warnt davor, und das nicht zum ersten Mal, Geldbörsen lose in Handtaschen oder Jackentaschen beim Einkauf aufzubewahren. Wertsachen gehören in Innentaschen damit es an der Kasse kein böses Erwachen gibt. Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei. (lü)

