POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Lippetal (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Diestedder Straße, in Höhe der Hausnummer 86. Ein 33-jähriger Mann aus Lippetal fuhr mit einem Linienbus in Richtung Diestedde. Er bremste in Höhe der Unfallstelle ab, um Fahrgäste an der dortigen Bushaltestelle aussteigen zu lassen. Dies übersah eine 20-jährige Frau aus Oelde, die sich mit ihrem Hyundai hinter dem Bus befand und fuhr mit ihrem Pkw auf den stehenden Linienbus auf. Die ...

