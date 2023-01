POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Unfall

Warstein (ots) - Am Dienstag kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Straße Am Mühlenbruch. Ein 33-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr mit einem Linienbus die Hauptstraße und beabsichtigte in die Straße Am Mühlenbruch abzubiegen. Vor dem Bus befand sich der Opel einer 52-jährigen Frau aus Warstein, die ebenfalls beabsichtigte, in die Straße Am Mühlenbruch abzubiegen. Die 52-Jährige ließ noch ein ...

mehr