Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Warstein (ots)

Am Dienstag kam es gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Hauptstraße und der Straße Am Mühlenbruch. Ein 33-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr mit einem Linienbus die Hauptstraße und beabsichtigte in die Straße Am Mühlenbruch abzubiegen. Vor dem Bus befand sich der Opel einer 52-jährigen Frau aus Warstein, die ebenfalls beabsichtigte, in die Straße Am Mühlenbruch abzubiegen. Die 52-Jährige ließ noch ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren und verringerte entsprechend die Geschwindigkeit. Der Busfahrer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit dem Bus der Marke Mercedes auf den Pkw auf. Bei der Kollision wurde die Warsteinerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5500,- Euro.(dk)

