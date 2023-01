Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendiebe festgenommen

Warstein (ots)

Am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, konnten drei Ladendiebe in einem Baumarkt in der Belecker Straße festgenommen werden. Eine Zeugin wurde auf die drei aus Georgien stammenden Männer im Alter von 31, 23 und 25 Jahre aufmerksam, die sich in dem Baumarkt aufhielten und bereits Diebesgut unter ihrer Kleidung versteckten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die drei Männer noch im Baumarkt antreffen und festnehmen. Zuvor waren die drei Georgier bereits bei einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in Lippstadt wegen Diebstahls in Erscheinung getreten. In einem von den Männern genutzten Fahrzeug konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Festgenommenen sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell