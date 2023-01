POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am späten Nachmittag des 14.01.2023 kam es in Steinfeld in der Straße Am Kreuzberg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der oder die Täter nutzen dabei die Abwesenheit der Bewohner aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Mutmaßlich in der Nacht vom 14.01.2023 auf den 15.01.2023 hat ein unbekannter Beschuldigter die Heckscheibe eines in der Kronenstraße abgeparkten Pkw zerstört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, dem 15.01.2023, kam es zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr in der Großen Straße in Vechta bei der Hausnummer 53 zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Outdoor Gastro-Mobiliar sowie die dort befindlichen Blumenkübel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/943-0 entgegen.

