Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Verkehrsunfallflucht Am 13.01.2023 ist es in Damme, auf einem Parkplatz an der Straße Broermanns Hof (beim dortigen Ärztehaus), zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Unfall hat sich zwischen 07:45 und 15:30 Uhr ereignet. An dem Auto des Geschädigten ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 4000,- Euro entstanden. Bei ...

