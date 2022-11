POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Zeugen hindern betrunkenen Autofahrer an der Flucht

Coesfeld (ots) - Polizisten waren in der Nacht auf Samstag (26.11.22) wegen eines Einbruchs in einen Baumarkt an der Straße Masbeck im Einsatz. Kurz darauf fiel den eingesetzten Beamten ein silbernes Auto am Kreisverkehr L 550 / L 581 auf, das mit geöffnetem Kofferraum fuhr. Dieses befuhr die L 550 in Fahrtrichtung Stift Tilbeck. Die Polizisten wollten das Auto ...

mehr