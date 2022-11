Coesfeld (ots) - In dem Zeitraum vom 26.11.2022, 19.00 Uhr bis zum 27.11.2022, 12.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten VW Golf einer 53-jährigen Dülmenerin am Uedingsweg in Dülmen Rorup. Er entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter ...

