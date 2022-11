Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Coesfelder verletzt Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Coesfeld (ots)

Ins Gewahrsam ging es in der Nacht auf Sonntag (27.11.22) für einen 20-jährigen betrunkenen Coesfelder. Er verletzte gegen 1.20 Uhr einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes an der Borkener Straße. Die Besatzung des Rettungswagens wollte den jungen Mann versorgen. Dieser verhielt sich jedoch aggressiv, worauf sie ihn aus dem Rettungswagen herauskomplimentierten.

Als die beiden Rettungskräfte in ihr Fahrzeug einstiegen, sprang der Coesfelder einem der beiden in ein Bein. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nach Eintreffen der Polizei wollte der Coesfelder zunächst flüchten, doch holten ihn die Beamten ein. Der 20-Jährige ging daraufhin die Polizisten an, die ihn in der Folge fixierten. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Coesfelder betrunken war. Nach der Versorgung seiner Verletzung verbrachte er den Rest der Nacht im Gewahrsam. Seinen Vorschlag, den Polizisten einen fünfstelligen Betrag zu zahlen, um nicht in die Zelle zu müssen, lehnten sie ab. Diese leiteten ein Strafverfahren ein. Auf dieses muss sich auch ein 52-jähriger Coesfelder einstellen, der die polizeilichen Maßnahmen störte.

