Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Pkw Diebstahl

Selfkant-Saeffelen (ots)

Am Montag (3. Januar) brachen unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr einen Pkw Fiat auf. Dieser stand in einer Garageneinfahrt an der Lindenstraße. Offenbar in der Absicht, das Fahrzeug zu entwenden, zogen die Täter das Zündschloss. Der Diebstahl blieb jedoch unvollendet.

