Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schussgeräusche in Laubenheim

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Montagabend gingen bei der Notrufzentrale der Mainzer Polizei mehrere Anrufe über laute Knall- oder Schussgeräusche im Bereich der Alexander-Flemming-Straße im Stadtteil Laubenheim ein. Nach den Geräuschen sollen mehrere Personen von dort weggelaufen sein. An der gemeldeten Örtlichkeit konnte von den alarmierten Polizeikräften nur noch ein Linienbus mit Busfahrer angetroffen werden. Nach Schilderung des Busfahrers, war es zuvor zu Streitigkeiten zwischen vier jungen Personen gekommen, in deren Verlauf die Knallgeräusche wahrgenommen worden seien. Hiernach hätten sich drei der Streitenden in den Bus gesetzt, eine vierte Person sei zu Fuß weggelaufen. Nachdem der Busfahrer über seine Leitstelle die Polizei verständigte, rannten auch die drei Personen aus dem Bus und flüchteten von der Örtlichkeit. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten keine Personen im näheren Umfeld festgestellt werden. Auch eine Absuche nach Gegenständen oder Spuren, die die Knallgeräusche erklären könnten, verlief ergebnislos. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell