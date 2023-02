Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgängerin läuft vor Straßenbahn

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Saarstraße zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn. Gegen 15:50 Uhr fuhr die Straßenbahn entlang der Saarstraße, in Richtung Uni-Campus, um an der Haltestelle "Universität" anzuhalten. Einige Meter nach der Kreuzung Saarstraße/Albert-Schweizer-Straße wollte eine 18-jährige Fußgängerin an einem Wegübergang die Straßenbahnschienen überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief die junge Frau einfach ohne nach links und rechts zu schauen auf den Übergang und unmittelbar vor die herannahende Straßenbahn. Der 44-jährige Straßenbahnfahrer gab sofort ein durchgehendes Warnsignal und leitete eine Vollbremsung ein, was eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern konnte. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde und Schürfwunden. Sie wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

