Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Handys geraubt

Wuppertal (ots)

Am 03.01.2023, gegen 17:10 Uhr, entwendeten drei Männern gewaltsam Handys aus einem Mobilfunkfachgeschäft im Werth in Wuppertal. Einer der Verdächtigen verwickelte eine anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch, während zwei weitere Männer vier Handys an sich nahmen. Die anwesenden Angestellten versuchten die drei Männer in dem Geschäft festzuhalten, welche jedoch gewaltsam entkommen konnten. Der Erste ist 20-25 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hat kurze, dunkle Haare und einen Bart. Er trug eine schwarze Jeanshose und einen roten Kapuzenpullover. Die anderen beiden Tatverdächtigen waren 20-25 Jahre alt und circa 180 cm groß. Sie hatten ebenfalls kurze, dunkle Haare und trugen schwarze Jacken. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Hinweise zu den möglichen Tätern, oder der Tat geben können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell