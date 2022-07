Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Ladendiebin einen Tag später verurteilt - Geldstrafe

Recklinghausen (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Karlsruhe wurde gestern am Amtsgericht in Gladbeck zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem sie einen Tag zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Ihr wird einfacher Ladendiebstahl vorgeworfen. Die Frau muss 900 Euro Geldstrafe zahlen - in Form von 90 Tagessätzen zu 10 Euro. Ein Ladendetektiv (47-jähriger Duisburger) hatte die Frau am Mittwochabend (18.50 Uhr) dabei beobachtet, wie sie mehrere Rasierklingen und eine elektrische Zahnbürste in ihre Tasche packte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Er sprach sie daraufhin an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie mit einem Mann unterwegs, der sich nach der Ansprache des Detektivs direkt in unbekannte Richtung entfernte. Eine nähere Beschreibung der Person liegt bisher nicht vor. Das Geschäft liegt an der Horster Straße, etwa 200m nordwestlich der Heringstraße.

