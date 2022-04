Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 2. April 2022, 16:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Friedrichstadt wurde eine Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Neuss mit seinem Daimler auf der Graf-Adolf-Straße in Fahrtrichtung Karlstraße. Auf Höhe der Kreuzung Graf-Adolf-Straße / Königsallee stieß er plötzlich mit einer Fußgängerin zusammen, die von links kommend die Graf-Adolf-Straße auf der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Die 18 Jahre alte Frau aus Düsseldorf wurde auf die Motorhaube aufgeladen, stürzte dann zu Boden und verletzte sich schwer. Laut Zeugenaussagen soll die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls für die 18-Jährige Rot gezeigt haben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell