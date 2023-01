POL-W: W Drei schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Hinweise

Wuppertal (ots) - An einer Schule in der Hackenberger Straße wurde am 01.01.2023 die Haupteingangstür beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen steckten ein oder mehrere Täter eine Mülltonne auf dem Schulhofgelände an und schoben diese in den Eingangsbereich. Zudem wurde ein angezündeter Feuerwerkskörper durch den Briefeinwurf ins Innere befördert. Die Feuerwehr löschte die brennende Mülltonne. Der ...

